Lijsttrekker Bruno Stoffels (VOOR RODE)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Na een eenzijdige breuk in 2023 bij de Vlaamse eenheidslijst, waar de N-VA-mandatarissen opzijgeschoven en uitgesloten werden, groeide het idee bij N-VA Rode om een Nederlandstalige lijst te vormen. Zo ontstond de lijst VOOR RODE. Dat betekent dat er in Sint-Genesius-Rode bij de verkiezingen op 13 oktober drie lijsten zullen zijn. Een Franstalige lijst, een tweetalige lijst en een Vlaamse lijst, namelijk VOOR RODE, bestaande uit N-VA-kandidaten en enkele onafhankelijken. We zullen de rechten van de Vlamingen blijven verdedigen!”

Waar staat je lijst voor?

“Wij zeggen uitdrukkelijk nee tegen de verdere verbrusseling en verfransing van Sint-Genesius-Rode! Sint-Genesius-Rode is een Vlaamse gemeente. De nabijheid van Brussel en de aantrekkelijkheid van onze groene gemeente hebben geleid tot een opmerkelijke toename van het aantal inwoners die het Nederlands niet machtig zijn. Mensen kiezen uiteraard vrij de taal die zij in hun eigen tijd gebruiken en onze ondernemingen zijn vrij om hun klanten te bedienen in de taal van hun keuze. Wij willen initiatieven nemen om anderstaligen aan te moedigen om de Nederlandse taal te leren en te gebruiken. We willen dat elke inwoner van Sint-Genesius-Rode zich hier ook thuis voelt. VOOR RODE is van oordeel dat de Nederlandse taal hierbij het bindmiddel is om een hechte, bruisende gemeenschap te vormen. Het spreekt voor zich dat wij pleiten voor het afschaffen van de faciliteiten. In afwachting daarvan past het om faciliteiten restrictief te interpreteren en minstens respect te tonen voor de voorrangsstatus van de Nederlandse taal.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Er is nog heel wat werk aan de winkel in Sint-Genesius-Rode, de gemeente waar we allemaal van houden. De huidige meerderheid heeft de laatste jaren vooral gefocust op sexy projecten en quick wins. Ze hebben nagelaten de moeilijke en hoogdringende zaken aan te pakken. Straten en voetpaden heraanleggen doe je niet enkel in het laatste jaar van de legislatuur. De normale gang van zaken is dat je voor de heraanleg een plan opmaakt en dat gedurende zes jaar jaar uitwerkt.

Wij denken ook spontaan aan een globaal mobiliteitsplan waar elk type weggebruiker een veilige plaats krijgt in onze straten of een duurzamer afvalbeleid en zoveel meer. Op onze website vind je alvast onze standpunten. Daar kan je zien waar wij de komende 6 jaar op willen focussen.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Dankzij puik oppositiewerk hebben we ervoor gezorgd dat de 147.000 euro die de gemeente van de Vlaamse regering uit het coronafonds kreeg eerlijk werd verdeeld onder alle verenigingen. Daarnaast is het goedkeuren van een klimaatactieplan voor onze gemeente heel belangrijk. Als het gaat over maatregelen in verband met het klimaatbeleid, dan is Sint-Genesius-Rode vaak een van de slechtste leerlingen van de klas. We hopen dat het volgende gemeentebestuur de doelstellingen zal realiseren die in het klimaatactieplan zijn opgesomd.”

**Wat zijn de minpunten van het huidige beleid? **

“De inplanting van het nieuwe hockeyterrein is een minpunt. Het gemeentebestuur had voor het terrein een andere locatie moeten uitkiezen. Het hockeyterrein werd aangelegd pal in het midden van een woonwijk. Het is volkomen terecht dat de bewoners misnoegd zijn over de geluidsoverlast en de mobiliteitsproblemen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Veiligheid en verenigingen zijn prioritair voor ons. Zo moet de wijkagent opnieuw meer in de wijk zijn te zien zijn en aanspreekbaar zijn. De inwoners moeten hun wijkagent opnieuw kennen. De wijkagent is het best geplaatst om de gevoeligheden in de wijk aan te voelen en problemen op tijd te signaleren. Bovendien, met onze lokale politie als partner, zetten we volop in op de bestrijding van inbraken, criminaliteit en snelheidsovertredingen. We ijveren voor de volledige invulling van het personeelstekort waaraan onze politiezone lijdt.

Ook willen we een bruisend verenigingsleven met gerespecteerde vrijwilligers en een sterke buurtwerking. We zetten daarom in op de ondersteuning van vrijwilligers. Bovendien willen we het tijdelijk en gedeeld gebruik van ruimtes stimuleren. Gemeentelijke lokalen moeten, waar mogelijk, maximaal ter beschikking van verenigingen worden gesteld, aan een zo laag mogelijk tarief. We zouden bijvoorbeeld een gunsttarief kunnen invoeren. Een vernieuwd cultureel centrum en de gemeentescholen kunnen een belangrijke rol spelen.”