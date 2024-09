Lijsttrekker Daniel Fonteyne (Vlaams Belang)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik kom niet uit een politiek nest, ik had wel de ambitie om via de politiek het leven van de mensen te willen verbeteren. Het was voor mij ook belangrijk om de stem van de mensen te laten horen in een gemeente- of provincieraad.”

Waar staat je lijst voor?

“We staan voor een leefbaar, proper, gezond en veilig Pajottegem. We staan ook voor het behoud van ons groen karakter waar de landbouw een belangrijke rol zal spelen. Ook strijden we voor het welzijn van dieren.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“In het verleden hebben onze voorouders gevochten om te mogen stemmen, nu een aantal meerderheidspartijen de stemplicht hebben afgeschaft voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen is het belangrijk dat de bevolking zijn stem laat horen. Vlaams Belangers zijn gemotiveerd om verandering te brengen, om de Vlamingen eindelijk het beleid te geven waar ze al jarenlang voor stemmen, maar nooit kregen. Elke stem telt en het is enkel met de steun van onze dat we die verandering ook kunnen brengen.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Er zijn heel wat kleinere projectjes geweest die geslaagd zijn. De belangrijkste is toch de verbeterde veiligheid rond onze scholen.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Een project dat hier bovenuit steekt, is de verbouwing van de oude Sint-Pieterskerk in Galmaarden. Voor het cd&v bestuur was dit het prestigeproject van de legislatuur. Maar de kosten voor dit project swingen de pan uit, er is een meerkost van vele honderdduizenden euro’s. Deze kosten zullen de inwoners van het toekomstige Pajottegem moeten dragen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Het Vlaams Belang wil een strenge aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Zo pleit het Vlaams Belang ervoor dat in elke stad en gemeente een dienst Dierenwelzijn wordt opgericht, met een eigen meldpunt. Bovendien moet in alle politiezones minstens een inspecteur worden opgeleid tot een deskundige inzake dierenwelzijn. Zo worden effectief processen-verbaal opgesteld die leiden tot gerechtelijke vervolging of een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

We willen landelijke gebieden vrijwaren. Het Vlaams Belang blijft strijden tegen lintbebouwing en wil dat steden en gemeenten hun kernen versterken binnen afgebakende gebieden. Lintbebouwing moet waar mogelijk vermeden worden. Gemeenten en dorpen moeten hun open ruimte en groen behouden, waarbij landbouw een belangrijke rol speelt in het groene karakter.

We willen inzetten op veilige fuiflocaties met fuifcoaches. In samenspraak met de jeugdraad zorgen we voor het oprichten van veilige fuifaccommodaties in onze gemeente zodat de jongeren niet naar de stad hoeven te trekken.

Onze waarden en normen moeten gelden voor iedereen. Iedereen is welkom in onze gemeente. Wel verwachten we dat de nieuwkomers onze taal leren zodat ze zich kunnen integreren in onze culturele samenleving. Lessen Nederlands moeten ingericht worden tegen betaling.

Een proper Pajottegem kunnen we enkel realiseren als we inzetten op nultolerantie voor zwerfvuil en sluikstorten. Dit kan door middel van GAS-boetes, het plaatsen van camera’s en inzetten van gemeentepersoneel. Er dient een speciaal meldpunt te komen op de website van de gemeente en op plaatsen waar er veel wordt gesluikstort moeten verplaatsbare camera’s komen. De gemeente moet er ook voor zorgen dat overvolle textielcontainers worden geledigd om sluikstorten rond deze containers te vermijden. Daarnaast moet de organisatie Mooimakers meer gepromoot worden en willen we de schoolgaande jeugd sensibiliseren om sluikstorten tegen te gaan.”