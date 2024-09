Lijsttrekker Diederik Aelbrecht (Vlaams Belang)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Als jonge vader wil ik dat mijn kinderen kunnen opgroeien in een veilig en Vlaams Roosdaal. Onze gemeente moet de verbrusseling tegengaan en het Nederlands hoog in het vaandel dragen als de voertaal in de omgang, op school, in de winkel enz. Na een actieve periode in de Vlaamse beweging wil ik nu iets veranderen en op een opbouwende manier mee het beleid bepalen. Vandaar mijn stap in de politiek.”

Waar staat je lijst voor?

“Onze lijst staat voor een vertegenwoordiging uit alle bevolkingsklassen en leeftijden die allemaal achter hetzelfde doel staan. Dat is een veilig, sociaal en Vlaams Roosdaal. Wij staan voor een behoud van het landelijke en Vlaamse karakter van Roosdaal. Wij willen een strengere aanpak voor vreemdelingen en de Nederlandse taal als enige voertaal. De acute gezondheidszorg, veiligheid, de burger zijn geld en sociale huisvesting zijn onderwerpen waar we sterk op willen inzetten.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Onze voorouders hebben gestreden voor het bekomen van het stemrecht. Dit verworven recht mag niet verloren gaan doordat de traditionele partijen het vertrouwen in de politiek hebben geschonden. Een verandering in beleid is mogelijk, maar dan moet er naar de stembus getrokken worden. Met een massale stem op het Vlaams Belang kan men niet meer rond ons heen gaan.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Er is gewerkt om de burgers te betrekken bij het beleid, maar dit nog niet voldoende volgens ons.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“In de laatste jaren zijn er heel wat problemen geweest rond mobiliteit. Versmalde rijstroken zijn zeer gevaarlijk, andere straten zijn dan weer racebanen geworden. De Puttenberg die al sinds januari afgesloten is en chaos in schoolomgevingen meebrengt, en noem maar op. Daarnaast zijn er de grote uitgaven die ervoor zorgen dat de gemeente in een grote financiële put is beland.” ** Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?**

“Het begrotingstekort van de gemeente.”