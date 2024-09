Lijsttrekker Ines Swaelens (Voor Ternat)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ternat heeft nood aan een nieuwe manier van besturen, een volgend bestuur moet de Ternattenaar weer centraal stellen, initiatief enthousiast onthalen, individuele dossiers gelijk behandelen, de expertise van de gemeentelijke administratie waarderen. Vanuit de ambitie om hier werk van te maken samen met onze sterke ploeg, ben ik kandidaat-burgemeester.

Als burgemeester wil ik de brugfiguur zijn die de burger, de administratie en het bestuur verbindt om samen op zoek te gaan naar oplossingen.”

Waar staat je lijst voor?

“Voor Ternat is een lokale lijst ontstaan uit een burgerinitiatief. Wij staan voor transparantie, open communicatie, samenwerken en inspraak van de burger. We vinden het belangrijk dat elke burger terecht kan bij de gemeente, kansen krijgt om zichzelf te ontplooien en initiatief te nemen. We doen het letterlijk ‘voor’ Ternat, samen willen we op zoek gaan naar oplossingen en de dingen op een positieve manier aanpakken.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“De beslissingen die het gemeentebestuur neemt, hebben de grootste impact op het dagelijks leven van de Ternattenaar. Enkel de kiezer beslist welke richting we de komende jaren uitgaan. Als je kiest Voor Ternat, dan kies je samen met ons voor een warm Ternat met zorgzame buurten. Voor een Ternat dat bruist doordat organiseren en ondernemen gemakkelijker wordt. Voor een Ternat met ontmoetingsplaatsen in publieke ruimte, met meer kansen voor jong en oud. Voor een Ternat waar je veilig, op jouw manier, de gemeente kan doorkruisen. Voor een groen Ternat waar onze bomen, weilanden en landbouwgronden de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Voor een Ternat met duidelijke spelregels voor iedereen en voldoende betaalbare woningen. Samen werken we verder aan die mooie gemeente.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“De laatste zes jaar zijn we sport, jeugd en cultuurwerk blijven waarderen. Ternat bruist en blijft bruisen door ruimte te voorzien voor vrijetijd. Er werd ingezet op infrastructuur voor de individuele sporter, de plannen liggen klaar voor een Finse piste, jeugdbewegingen konden rekenen op een vernieuwd ondersteuningsreglement en de Scouts werd financieel ondersteund bij de bouw van hun lokalen. Ook cultuurverenigingen konden terecht bij de gemeente voor ondersteuning, het cultureel aanbod werd breder getrokken en trok richting de wijken. Met de lokale productie Zonderland werd 40 jaar CC De Ploter gevierd.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het ruimtelijk beleid, het vergunningenbeleid en alles wat in de ruime zin te maken heeft met ruimtelijke ordening liep spaak door het ontbreken van een globaal plan. Dit raakte de burger direct. Hier moeten we snel werk van maken.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Er ligt veel werk op de plank bij alle beleidsdomeinen. Voor ons zijn volgende zaken zeker dringend: een globaal ruimtelijk plan dat duidelijke spelregels geeft over bouwen en verbouwen in Ternat. Als we de groene ruimte willen behouden én willen inzetten op betaalbaar wonen voor de komende generaties, hebben we duidelijke spelregels nodig. Ook de gemeentelijke administratie verdient de nodige aandacht. De medewerkers verdienen meer waardering en een sterke werkgever. Daar willen wij op inzetten. Ook het Stationsplein is prioritair voor ons. Dat moet opnieuw een aangename, propere en veilige ontmoetingsplaats worden. We ijveren voor een toekomst voor De Ploter als multifunctioneel gemeenschapscentrum. Ook willen we onderzoeken of we de openbare verlichting opnieuw langer kunnen laten branden. En door organiseren en ondernemen gemakkelijker te maken, willen we burgers, verenigingen en ondernemers aanmoedigen om initiatief te nemen.”