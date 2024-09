Lijsttrekker Jeroen Eenens (samen1745)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.” Daarom dat ik mij kandidaat stelde als lijsttrekker omdat ik weet dat ik er niet alleen voor sta. We hebben een fantastische groep van warme mensen, ieder met zijn eigen talenten en kwaliteiten. Ik voel de energie, de drive en het enthousiasme dat ons verbindt in onze gemeenschappelijke visie om Opwijk socialer, veiliger, groener… kortom beter te maken!

Waar staat je lijst voor?

“samen1745 is de nieuwe politieke beweging in Opwijk die werkt over de partijgrenzen heen. Door de krachten te bundelen willen we het gewicht van onze stem vergroten. Niet gebonden aan nationale partijen en open voor vernieuwing richten we ons op Opwijk en zorgen we samen voor een frisse, lokale wind in onze gemeente, met de focus op het welzijn van alle Opwijkenaren. De ambitie van samen1745 ligt in beleidsdeelname na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 om onze ideeën in praktijk om te zetten.

SAMEN wijst op participatie: samenwerken werkt, samenwerking zorgt voor betere resultaten, samen bereiken we doelen. 1745 duidt op het lokale karakter, voor Opwijk, voor alle Opwijkenaren (Opwijk, Mazenzele, Nijverseel, Droeshout).

Onze belangrijkste thema’s zijn welzijn, sport en verenigingen, jeugd, wonen, mobiliteit, milieu, veiligheid en lokale handel.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Omdat het gemeentelijk beleidsniveau het dichtst bij de burger staat. Onze inwoners kunnen echt hun stem laten horen en aangeven wat zij belangrijk vinden. De impact van hun keuze is groter en het resultaat is effectief voelbaar.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“De herbestemming van het woonuitbreidingsgebied Rubensveld naar open ruimte, het lokaal bedrijventerrein ‘de Vlaamse Staak’ en de waterdoorlatende parking aan de Ringlaan (een voorstel van de oppositie trouwens).”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De heraanleg van de Singel had groener en mooier gekund. Nu is het een stenen kasseivlakte. Dit staat haaks op het beleid rond ontharden, vergroenen en tegelwippen. De afbraak van de Sint-Pauluszaal is nog zoiets. Een historisch gebouw dat tegen de vlakte werd gelegd zonder alternatieve invulling. We hekelen ook de saga rond de dossiers van de Vetweyde en de renovatiewerken aan het Hof ten Hemelrijck. Dat geldt ook voor de afschaffing van de taallessen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers. Jammer is het gebrek aan inspanningen om het huis-aan-huisblad ’t Opwijks Leven in stand te houden. Het huidige regime voor het doven van de straatverlichting, destijds wel een goede maatregel, is aan een herziening toe. De timing en communicatie bij openbare werken zien we als een minpunt. Net zoals de onevenredige verdeelsleutel voor het betalen van de kosten voor dakrenovatie van het gebouw waar KSA Droeshout gebruik van maakt. Ook zijn er te veel gemeentelijke diensten die nog steeds enkel op afspraak werken (post corona) en we zijn het niet eens met het verwijderen van straatvuilnisbakjes op cruciale plaatsen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Een oplossing zoeken voor sport- en jeugdinfrastructuur en voor de parochiale zalen van Droeshout en Nijverseel.”