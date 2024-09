Lijsttrekker Joris Verspecht (PRO Merchtem)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik trek de lijst van PRO Merchtem, omdat ik vind dat we de grootste beweging van Merchtem moeten worden. Enkel zo kunnen we de politieke cultuur in Merchtem veranderen.”

Waar staat je lijst voor?

“Wij willen de inwoners opnieuw dichter bij de politiek brengen en vooral de politiek dichter bij de mensen! Ons doel is een transparanter, toegankelijker en meer betrokken gemeentebestuur. Wij willen een goed en transparant beleid waar elk gemeenteraadslid bij betrokken wordt. We willen belangenvermenging en de verstrengeling van de vastgoedsector met ons gemeentebestuur onmogelijk maken.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Mogen stemmen is een basisrecht in onze democratie. Dat mogen we nooit vergeten.

Hoewel stemmen niet verplicht is, is het voor onze Merchtemnaren meer dan ooit belangrijk om zijn of haar stem te laten horen: als ze zoals wij van mening zijn dat het bestuur beter kan, dan moeten ze stemmen om daar verandering in te brengen. Wie de grootste wordt, heeft het initiatiefrecht en levert een burgemeester. PRO Merchtem heeft daarom elke stem nodig!”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Er zijn meer groene publieke ruimtes aangepakt, zoals het kerkplein in Peizegem. Er zijn ook voet- en fietspaden bijgekomen. Onze voorstellen voor een veiligere schoolomgeving, een zogenaamde bajonetoversteekplaats, in Brussegem en de wekelijkse vuilnisophaling zijn gerealiseerd.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Er zijn schuchtere pogingen gedaan om meer regels op te leggen in de strijd tegen de bouwwoede, maar de verstrengeling van de vastgoedsector met ons gemeentebestuur is blijven bestaan. In de deelgemeentes zien we helaas hetzelfde reeds gebeuren.

De afbraak van Villa Alice, het kasteeltje van Merchtem, was onbegrijpelijk. PRO Merchtem had mooie plannen voor het Mieregemplein, waarbij dit gebouw een waardevol dorpszicht had kunnen blijven. In de afgelopen jaren is er te veel cultureel erfgoed verloren gegaan in Merchtem en zijn er te veel karakterloze appartementsblokken bijgekomen.

De gemeentelijke financiën staan zwaar onder druk. Onze spaarpot is in zes jaar tijd gehalveerd, en er zijn omvangrijke prestigeprojecten aangekondigd waarvan de financiële impact op de Merchtemse begroting nog niet bekend is. Een transparanter beleid rond de gemeentelijke financiën is daarom noodzakelijk.

We vinden ook dat de burgemeester veel kansen heeft gemist om meer mensen en alle gemeenteraadsleden bij het beleid te betrekken. Voor ons krijgt hij een onvoldoende.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

"PRO Merchtem ziet de volgende zaken als prioriteit: een goed bestuur en een transparant beleid, want er moet open gecommuniceerd worden, zodat inwoners weten wat er speelt en hoe beslissingen genomen worden. De belangenvermenging moet stoppen. Geen appartementisering en verbrusseling meer van Merchtem. De ontwikkeling van Merchtem moet duurzaam zijn. We willen ook inzetten op integratie en het behoud van de Merchtemse eigenheid. Burgers moeten meer betrokken worden en meer inspraak krijgen. We moeten gebruik maken van hun expertise in de plaats van telkens dure studiebureaus in te schakelen. Tot slot moeten we investeren in extra veiligheid, zodat iedereen zich thuis en beschermd voelt.”