Lijsttrekker Lien Casier (cd&vplus)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Aangezien ik momenteel eerste schepen ben in onze gemeente was het bijna logisch dat ik opnieuw de lijst zou trekken, maar het doet me veel plezier dat onze lijst daar ook meteen helemaal achter stond. Ik heb heel veel goesting om er nog een legislatuur bij te doen, zeker met het sterke en plezante team dat rondom mij staat. Er is nog zoveel werk aan de winkel en er zijn zoveel dossiers voorbereid, dat werk ik graag nog af.”

Waar staat je lijst voor?

“Wij zijn een groep geëngageerde cd&v’ers en onafhankelijken - de plus - die zich als één team inzetten om het leven in onze gemeente beter en aangenamer te maken. We hebben daarbij drie prioritaire thema’s. We willen een levendige gemeente, door steun te bieden aan verenigingen, bestaande organisaties en buurtcomités, het organiseren van evenementen en het voorzien van voldoende infrastructuur voor jeugd en cultuur.

Ook willen we buurten op mensenmaat. Daarvoor willen we de bouwwoede temperen en investeren in publieke ruimte, met onder andere extra parkings, speelplekken in de eigen buurt en een veilige en vlotte mobiliteit. Daarbij leggen we graag de focus op schoolomgevingen en fietsinfrastructuur. Zo hebben we leefbare en fijne buurten om te wonen en te vertoeven.

We investeren ook graag in veiligheid en welzijn. We vinden het gemeenschapsgevoel belangrijk en willen ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van onze fijne gemeente. Extra opvangplaatsen in de kinderopvang, in mentaal welzijn, in armoedebeleid en het oprichten van een zorgloket en digipunten zijn daarvoor cruciaal. We beloven niet de hemel, maar we gaan voor een leven als God in Merchtem.” ** Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?**

“Omdat verkiezingen een heel belangrijke vorm van participatie zijn, en net de gemeenteraadsverkiezingen het grootste verschil maken in je dagelijkse leven, het gaat echt om wonen, leven en werken in je eigen buurt. Het lijkt me dus essentieel dat je zorgt dat het een team is dat zich inzet voor wat jij belangrijk vindt en in wiens ideeën je gelooft.

Wij geloven met cd&vplus heel sterk in overleg en betrokkenheid, en betrekken de mensen zoveel mogelijk bij de plannen en projecten. Andersom is het even belangrijk dat onze inwoners ons ook zelf suggesties doen en melding maken van situaties die we zouden moeten aanpakken.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Het beleid riep de bouwwoede een halt toe dankzij verschillende nieuwe maatregelen. Het RUP Merchtem-Centrum bewaart ons dorpse karakter met beperkingen aan appartementen in het centrum, het verbieden van nieuwe appartementen in onze woonwijken en het beschermen van de mooiste gevels van ons centrum.

De openbare ruimte is ook verfraaid. Er zijn veel mooie plekken in onze gemeente bijgekomen en veel pleinen, straten en parken kregen een grondige opfrisbeurt. Denk maar aan de nieuwe Centrumtuin, de uitkijktoren met voedselbos in Brussegem en het nieuwe kerkplein in Peizegem.

Dankzij een mobiliteitsplan zijn onze straten veiliger geworden en onze dorpen leefbaarder. Veel straten, kruispunten, fietspaden en voetpaden zijn opnieuw aangelegd. Er is werk gemaakt van veilige schoolomgevingen, er kwam een nieuw parkeerbeleid met extra parkings en er is minder doorgaand verkeer, onder andere door de ANPR-camera's in Hamme.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De achterstand in kinderopvangplaatsen. In 6 jaar tijd steeg het aantal geboortes met 20 procent in onze gemeente. We brachten alles in gereedheid voor het creëren van extra capaciteit in onze scholen, maar voor de extra plaatsen in de kinderopvang zijn we afhankelijk van de Vlaamse overheid. We zijn ingestapt in het systeem om extra plaatsen te krijgen, maar vandaag zitten we net zoals veel gemeenten nog met een groot tekort.

Ook de handhaving van snelheid kan beter. We voerden verlaagde snelheidslimieten in, maar wagens die toch nog aan overdreven snelheid rondrijden, moeten makkelijker gepakt kunnen worden. Er wordt te weinig geflitst door de politie, wegens personeelstekort. Daarom is alles in gereedheid gebracht om mobiele flitscamera’s te kopen.

We moeten ook meer doen voor welzijn. We doen al veel, maar denken dat we nog verder kunnen gaan in de ondersteuning van zieken, mantelzorgers en zorgbehoevenden. Ook op mentaal welzijn van jongeren en digitale geletterdheid zetten we graag extra in.

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Het dossier voor de aankoop van een mobiele flitscamera en de aanwerving van een personeelslid, die ook in het weekend en ‘s nachts zal werken, voor het uitvoeren van de snelheidscontroles is bijna rond, zodat het nieuwe gemeentebestuur daar meteen mee aan de slag kan. Dat zal de leefbaarheid en veiligheid zeker ten goede komen in heel onze gemeente. We konden niet eerder zelf flitsen, omdat de regelgeving door de hogere overheid hiervoor nog niet waterdicht was, dat is het nu wel. Een ander dossier dat meteen opgenomen moest worden, is het realiseren van een multifunctionele zaal, dat is nu eenmaal een lang en participatief proces dat tijd vraagt om uitgevoerd te worden. Maar de plannen van de architecten verwachten we begin januari, dus kan kunnen er weer stappen gezet worden.”