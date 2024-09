Lijsttrekker Louis Clement (PVDA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik ben geboren en getogen in Dilbeek en hou van onze gemeente. Maar als ik zie hoe moeilijk jonge mensen een betaalbare woning vinden, hoe steeds meer Dilbekenaren moeite hebben om rond te komen en hoe onze gemeente fors bespaart op publieke diensten zoals zorg en openbaar vervoer, krijg ik goesting om me in te zetten voor een warmere en socialere gemeente. Vanuit die overtuiging ben ik lijsttrekker voor PVDA.”

Waar staat je lijst voor?

“De sterkte van onze partij is dat we dicht bij de mensen staan. Dat merk je ook aan onze lijst. Onze kandidaten zijn gewone, werkende mensen die met beide voeten in de realiteit staan. Het huidige bestuur voert een kil besparingsbeleid en staat te ver van de Dilbekenaar. De Partij van de Arbeid is een krachtig, links alternatief. Hoe groter we worden, hoe meer we sociale thema’s op tafel kunnen leggen en het beleid naar links kunnen duwen. Wij durven te zeggen waar het op staat, luisteren naar de bezorgdheden van de mensen en gaan met die bezorgdheden aan de slag.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Onze voorouders hebben gestreden voor het stemrecht. Bovendien is een stem voor PVDA nog nooit zo belangrijk geweest. We willen actief werken aan een menselijk beleid. Dat doen we al door acties van onderuit en nu willen we ook in de gemeenteraad doorwegen. De grote partijen in Dilbeek hebben genoeg kansen gekregen. Het is tijd voor anders en beter. Een stem voor PVDA is nog nooit zo belangrijk geweest.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“We zijn blij dat de gemeente enkele straten heeft aangepakt. De heraanleg van de Baron de Vironlaan, bijvoorbeeld. Deze straat is nu een stuk fietsvriendelijker geworden. Voor de vele jongeren die dagelijks via die route naar school fietsen, is dat een groot voordeel. Het nadeel is dat de nieuwe parkeerplaatsen minder toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

We moeten nog meer investeren in de gemeentelijke infrastructuur. Veel plekken in Dilbeek zijn te lang verwaarloosd geweest. De mensen hebben nood aan veilige fietspaden en degelijke straten.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het gemeentebestuur houdt amper rekening met de specifieke noden van de Dilbekenaren en de wijken.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“De herinvoering van de wekelijkse restafvalophaling kan meteen worden aangepakt. Onder het besparingsbeleid van het huidige bestuur gebeurt die ophaling nu maar eens om de twee weken.”