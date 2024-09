Lijsttrekker Michel Vanderhasselt (#volks)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“De kandidaten en het bestuur van #volks hebben mij unaniem gevraagd om opnieuw de lijst te trekken. Als huidig burgemeester ben ik het gezicht van de ploeg. Ik wil ons team van 13 heel ervaren bestuurders en 12 talentvolle nieuwkomers de kans geven om zich verder ten dienste te stellen van onze inwoners.

We hebben de voorbije zes jaar een sterk vernieuwend en toekomstgericht beleid gevoerd. Dat wil ik graag verderzetten. Heel wat projecten op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening en openbare werken gaan in ons land echter bijzonder traag. Die projecten wil ik verder afwerken. Denk maar aan de ruimtelijk uitvoeringsplannen om het landelijke en groene karakter van onze gemeente te versterken, het klimaatactieplan en het hemelwater- en droogteplan om Ternat te wapenen tegen overstromingen.”

Waar staat je lijst voor?

“Onze lijst is een lokale lijst van geëngageerde inwoners. We hebben een heel evenwichtige lijst, mooi gespreid over alle delen van onze gemeente. We hebben de oudste kandidaat op onze lijst, maar ook de jongste kandidaten. We hebben kandidaten die al generaties lang in Ternat wonen, maar ook enkele sterke nieuwkomers. Iedereen telt voor #volks.

Onze verkozenen nemen hun mandaat op, wat in Ternat helaas niet altijd het geval is.

We hebben de voorbije zes jaar goede relaties opgebouwd met de buurgemeenten en de hogere overheden. Hierdoor krijgen we meer gerealiseerd dan vroeger, bijvoorbeeld de fietspaden op de Assesteenweg. We konden ook méér subsidies dan ooit naar Ternat trekken, voor fietspaden, riolering, integratie, bosaanplantingen, erosiebestrijding enzovoort.

In overleg met honderden inwoners op onze vier #volks-vergaderingen in elke kern van de gemeente werkten we een concreet, ambitieus, maar realistisch verkiezingsprogramma uit. Bij ons weet je wat we willen doen, er zijn geen holle slogans.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Wat de gemeente doet of nalaat, maakt een ongelooflijk verschil in het leven van onze inwoners.

Wil je Ternat landelijk houden? Wil je betere voetpaden en meer fietspaden? Wil je meer randparkings in de centra? Wil je onze gemeente beschermen tegen overstromingen en de gevolgen van de klimaatopwarming? Wil je een beter onderhouden openbaar domein? Wil je extra bossen in onze gemeente? Wil je meer veiligheid en leefbaarheid? Wil je senioren ondersteunen om langer thuis te wonen? Wil je meer sport- en speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren? Wil je ouders ondersteunen met meer kinderopvang? Wil je meer sociale woningen met voorrang voor de eigen inwoners? Wil je mooiere dorpscentra? Wil je ons erfgoed koesteren, zoals de Ternatse kastelen en de Dreef? Wil je ondersteuning voor het verenigingsleven, zoals nieuwe lokalen voor de KLJ?

Wil je dat de stem van onze inwoners meetelt bij beleidsbeslissingen, ook na de verkiezingen? Dan moet je zeker gaan stemmen op 13 oktober. En dan op lijst 9 volks!”

** Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?**

“We hebben ongelooflijk veel gerealiseerd, dossiers die al tientallen jaren beloofd werden. Denk maar aan de fietspaden op de Sluisvijverstraat-Nieuwbaan of op de Fossebaan. We hebben de belastingen laag gehouden én de bedrijfsoppervlaktebelasting afgeschaft. We namen het voortouw in alle crisissen, zo deelden we als één van de eerste gemeenten mondmaskers uit, hadden we een opvang voor Oekraïense vluchtelingen en zal tegen eind dit jaar alle straatverlichting led zijn. Wij zijn het bestuur van de doeners, geen dromen, maar daden!

Daarnaast hebben we onze gemeente voorbereid op de toekomst, met het mobiliteitsplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, het klimaatactieplan, de herbestemmingsonderzoeken voor onze kastelen, het hemelwater- en droogteplan. Met de uitvoering zijn we al gestart.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Onze communicatiedienst deed haar best, maar moet verder uitgebouwd worden zodat we nog beter kunnen communiceren met onze inwoners. Ook willen we nog meer overlegmomenten inbouwen. Daarom willen we volgende bestuursperiode de bevoegdheid communicatie en participatie absoluut bij #volks, dan kunnen we hier meer werk van maken.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“We willen onmiddellijk verder aan de slag gaan om onze plannen verder uit te voeren. Denk maar aan de heraanleg van Lombeek-centrum, een opwaardering van het marktplein in Ternat, de vele voetpaden en fietspaden die we willen aanleggen…

We willen onze diensten in samenwerking met de buurgemeenten versterken voor een beter onderhoud van het openbaar domein, een gezamenlijke seniorenconsulent, een coördinator lokale economie en nog veel meer.”