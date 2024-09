Lijsttrekker Paul Beyl (Gemeentebelangen Pajottegem)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Wat valt er te kiezen als het aanbod schaars is en er nog een potentieel kiezers niet aan hun trekken kunnen komen?”

Waar staat je lijst voor?

“Gemeentebelangen Pajottegem is een vrije, onafhankelijke en lokale burgerpartij. In dialoog zoeken wij de gulden middenweg op om het gemeenschappelijk belang te dienen. Wij zijn een opbouwende partij die vertrekt vanuit de eigen kracht, eigen middelen en mogelijkheden."

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Een kritische burgerpartij die het algemeen belang voorop stelt, houdt een bestuur scherp. Door te gaan stemmen, sta je niet meer bij de beste stuurlui aan wal.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Samenwerken met een kritische, maar opbouwende oppositiepartij is wel degelijk mogelijk ten dienste van alle inwoners. Als we de Gemeentemonitor 2023 er op na slaan, dan is het merendeel van de bevolking gelukkig in onze landelijke gemeenten.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De minpunten hebben geleid tot een fusie, taken voor kleine landelijke gemeenten worden steeds uitgebreider en complexer, zodat vooropgestelde doelstellingen niet gehaald worden.

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Zorgen dat het fusietraject tot in de details van kortbij inhoudelijk en financieel opgevolgd wordt. Uit een evenwichtige en spaarzame meerjarenplanning zal een samenhangende en solidaire toekomstvisie moeten blijken voor onze 12 dorpen.”