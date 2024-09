Lijsttrekker Reinhoud De Bosscher (N-VA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

"Mijn ambitie om de lokale lijst van N-VA Merchtem te trekken komt voort uit een diepe verbondenheid met onze gemeente en de overtuiging dat we samen nóg meer kunnen bereiken. Ik wil me inzetten om Merchtem een plaats te laten zijn waar iedereen zich thuis voelt, waar onze lokale economie bloeit en waar we blijven investeren in een veilige en leefbare omgeving. Daarnaast heb ik door de jaren heen gezien hoe belangrijk het is om als gemeenschap sterk te staan, met een bestuur dat dicht bij de mensen staat en tegelijk verder durft te kijken. Met N-VA willen we de juiste keuzes maken voor de toekomst van Merchtem, en als lijsttrekker wil ik die verantwoordelijkheid met volle overtuiging opnemen. Mijn ervaring binnen de partij en mijn betrokkenheid bij het lokale leven geven me het vertrouwen dat ik, samen met een sterk team, een positieve verbetering kan realiseren."

Waar staat je lijst voor?

"Onze lijst bij N-VA Merchtem staat voor een sterke, toekomstgerichte gemeente waar mensen centraal staan. We willen een bestuur dat werkt aan een veilig, welvarend en leefbaar Merchtem, met oog voor zowel traditie als vernieuwing. Onze speerpunten zijn onder andere veiligheid en leefbaarheid, lokale economie en werk, onderwijs en jeugd, duurzaamheid, de betrokkenheid van de burger en mobiliteit en parkeren. Kortom, onze lijst staat voor een sterk, dynamisch Merchtem waar we samenwerken aan een betere toekomst voor iedereen."

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Om JFK te parafraseren: “Stel je niet de vraag wat je gemeente voor jou kan doen, stel de vraag wat jij voor je gemeente kan doen.” Onze 25 kandidaten zijn stuk voor stuk mensen met die ingesteldheid. Een gemeentebestuur beslist hoe uw dagelijks leven wordt ingericht: van bouwen en wonen, mobiliteit en parkeren, over veiligheid en handhaving. Hiervoor zijn stevige budgetten nodig die voor groot gedeelte komen van uw belastinggeld. Het is in uw belang dat die beslissingen worden genomen door mensen waar u goed vertrouwen in koestert. Vandaar dat het altijd interessant is om uw stem uit te brengen.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“N-VA Merchtem erkent dat het resultaat van de heraanleg van de Spiegellaan getoond mag worden. Ook het feit dat er aandacht wordt besteed aan initiatieven om het feestkarakter van Merchtem te bewaren, is positief.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het mobiliteits- en parkeerbeleid in Merchtem verdient beter. Met de Ring rond Merchtem stortte het college van burgemeester en schepenen de omwonenden en de middenstanders in de centrumkern in absolute rechtsonzekerheid. De vele verkeersingrepen die werden ingevoerd (zoals: Berlijnse kussens, stopstrepen,…), leveren geen meerwaarde, integendeel: ze zorgen dikwijls voor verkeersinfarcten.

Het beleid inzake het Vlaams karakter van Merchtem en het bevorderen van het Nederlands, moet absoluut opgedreven worden.

Inzake Jeugd en Sport werd er veel aangekondigd, maar er zijn geen infrastructurele realisaties. Er werd de Merchtemse jeugd en sportbeoefenaars een rad voor de ogen gedraaid. De aankondigingsdrang moet dus plaats maken voor daden.

In Merchtem leeft er bij vele mensen een onveiligheidsgevoel. Het is de nummer 1 taak van de burgemeester om dat weg te werken.

Ten aanzien van de lokale middenstand neemt de gemeente te weinig een regisseursrol op om deze trekkers van onze economie te versterken. Dit geldt ook voor ons rijk verenigingsleven.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Het vertrouwen van de burger in de politiek herstellen door te luisteren naar de verzuchtingen van de burger en aldus de transparantie te bevorderen. Een lange termijnplanning met budgettering opstellen van -door de burger gedragen- te realiseren projecten.”