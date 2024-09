Lijsttrekker Sven Willekens (TEAM 3090)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Politiek is voor mij een manier om iets te betekenen voor de mensen in Overijse.

Met TEAM 3090 wil ik me inzetten voor een lokaal bestuur dat dicht bij de mensen staat, dat luistert naar uw noden en wensen, en dat oplossingen zoekt voor de uitdagingen waar we voor staan. Ik geloof dat we samen onze gemeente mooier, groener, veiliger én gezelliger kunnen maken.”

Waar staat je lijst voor?

“TEAM 3090 is een nieuwe politieke ploeg die gegroeid is uit een samenwerking van geëngageerde Overijsenaren van Open VLD, Groen en Verenigd Overijse. Samen beseffen we vandaag dat Overijse nood heeft aan een vernieuwende lokale partij die betrokken en met inzet de gemeente bestuurt en vooral naar de Overijsenaren luistert. We willen een socio-cultureel, bruisend en groen Overijse dat ondernemen en initiatief in het algemeen stimuleert. Waarbij veiligheid thuis of in het verkeer cruciaal zijn. We staan voor een zorgzame gemeente in een groene landelijke omgeving. Maar bovenal streven we naar een ‘warm en leefbaar’ Overijse voor elke Overijsenaar die hier woont.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Op 13 oktober bepaal je zelf de prioriteiten van het bestuur. De Overijsenaren staan centraal in het toekomstplan van TEAM3090. Elke beslissing die we nemen, wordt voor u én samen met u genomen. Kortom, meer dan ooit telt uw stem. Met meer dan 21 jaar schepenervaring aan het roer van onze mooie gemeente kan ik gerust stellen dat we met uw stem rekening zullen houden. De Overijsenaar is aan zet. Met uw stem bepaalt u de richting van het gemeentebestuur.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Met dit bestuur hebben we Overijse doorheen de coronastorm gevaren en hebben we de energiecrisis kunnen bedwingen. Tegelijk hebben we enorm geïnvesteerd in de publieke ruimte met de vernieuwing van voet- en fietspaden, straten en pleinen maar ook in het vergroenen van dorpskernen. Tot slot legden we veel nieuwe rioleringen en bufferzones aan die ons vandaag beschermen tegen wateroverlast.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

"De gemeentelijke communicatie en dienstverlening kunnen beter. Mensen moeten sneller en vlotter geholpen worden met vragen en meldingen. Bouw- en verbouwingsdossiers liepen vaak te veel vertraging op.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

"Voor TEAM3090 zijn er drie prioriteiten:

We willen de loketdiensten verder uitbreiden zodat zowel burgers als ondernemingen op een efficiënte manier geholpen kunnen worden. Door een afsprakenservice op maat in te voeren, kunnen we wachttijden verminderen en de dienstverlening optimaliseren.

Om onze dienstverlening nog dichter bij de mensen te brengen, willen we de manier waarop mensen problemen melden of signaleren sneller en efficiënter aanpakken. Daarom pleiten we om een algemeen meldnummer in te voeren alsook de uitbreiding van de digitale meldkaarten waarmee men met tekst en fotomateriaal een probleem of een bepaalde situatie kan melden.

We gaan de kwaliteit en snelheid van de verwerking van bouwdossiers drastisch verbeteren. Dit zorgt ervoor dat bouwprojecten sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd, wat zowel burgers als bedrijven ten goede komt.”