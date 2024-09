Lijsttrekker Wim Goossens (cd&v)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“De goesting om er nog eens 6 jaar bij te doen is bijzonder groot. Ik ben blij dat men mij gevraagd heeft om met een ervaren team, aangevuld met een aantal nieuwe kandidaten, en een goed uitgewerkt programma, naar de kiezer te stappen.

Ik wil graag onze gemeente nog veiliger en aangenamer maken en de toekomstvisie voor onze leefgemeenschappen verder vormgeven. We hebben ook nog natuur- en wegenisprojecten op stapel staan waaronder Weverstraat, Gasthuisstraat, Broekstraat, natuurproject “dorpsbos” aan Tenzuivene, de renovatie van de pastorie in Pamel en het OCMW-gebouw in Borchtlombeek, de ontwikkeling van de KMO-zone aan de N8, enz…. Ook willen we onze sportsite aan het Sportvlot verder uitbouwen. Om alle plannen mogelijk te maken en tegelijk financieel gezond te blijven, is een ervaren team nodig.”

Waar staat je lijst voor?

“We hebben een hele resem van speerpunten rond centrale thema’s.

Eén van die thema’s is het openbaar domein. Het onderhoud ervan is de hoeksteen van ons beleid. We staan ook voor het aangenamer maken van onze dorpskernen, zodat het gemeenschapsleven ook in de kernen kan plaatsvinden. De weginfrastructuur willen we stapsgewijs veiliger maken.

We willen ook dat Roosdaal een gemeente is waar milieu, klimaat, landelijkheid en economie hand in hand gaan. Dat is een troef. Daarom willen we een nette gemeente zonder zwerfvuil, denken we aan onze landbouwers, aan bekkens en grachten en in het algemeen ook aan natuur, klimaat en milieu. We willen ook een hondenlosloopweide realiseren.

Roosdaal is voor ons een gemeente waar het welzijn van onze inwoner een must is en waar verenigingen zich kunnen ontplooien. Daarom gaat onze aandacht uit naar de zwakkere. Jeugd en senioren zijn daarbij twee doelgroepen die onze bijzondere aandacht verdienen. We willen ook de academie voor kunst en het Huis van het Kind verder uitbouwen in het huidige OCMW-gebouw. En de verdere invulling van het grote recreatiegebied om en rond ‘t Sportvlot is ook prioriteit.

Roosdaal is ook een plek waar onderwijs in elke deelgemeente een hoeksteen vormt. We blijven daar op inzetten.

In onze gemeente is ieders veiligheid een prioriteit. Dat nemen we ernstig. We namen al initiatieven en gaan voort op de ingeslagen weg. We voorzien ook de nodige financiële middelen voor politie, brandweer en dringende medische hulp.

Tot slot vrijwaren we ook het autonome en Vlaamse karakter van Roosdaal. Een fusie is voor cd&v Roosdaal niet aan de orde. Wel blijven we inzetten een intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten Ternat, Affligem, Liedekerke en Lennik. Nieuwkomers in onze gemeente moeten zich welkom voelen. Wederzijds respect is nodig. Ook moet het Vlaamse karakter van onze gemeente gevrijwaard worden.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Onze voorouders hebben gevochten voor het bekomen van het stemrecht. Ik vind het persoonlijk zeer jammer dar men de stemplicht heeft afgeschaft. Deelnemen aan de democratie vind ik zeer belangrijk. Ik adviseer iedereen om naar de stembus te trekken en zijn/haar stem uit te brengen.

Bijkomend is er veel ervaring binnen onze ploeg. Wij zijn van mening, en dat horen we zeer veel aan de voordeur, dat bewoners stabiliteit wensen in de gemeente. Ik wil onze gemeente nog veiliger en aangenamer maken en de toekomstvisie voor onze leefgemeenschappen verder vormgeven. We hebben ook nog natuur- en wegenisprojecten op stapel staan waaronder Weverstraat, Gasthuisstraat, Broekstraat, natuurproject “dorpsbos” aan Tenzuivene, rennovatie van de pastorie in Pamel en het OCMW-gebouw in Borchtlombeek, de ontwikkeling van de KMO-zone aan de N8, enz…. Ook willen we onze sportsite aan het Sportvlot verder uitbouwen. Om alle plannen mogelijk te maken en tegelijk financieel gezond te blijven, is een ervaren team nodig.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Ervaring, stabiliteit,… de ploeg heeft de voorbije 6 jaar bewezen dat ze het kan. Bijkomend werden er zeer mooie resultaten neergezet.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De realisatiegraad van sommige geplande investeringen kon beter. Bij de start van de legislatuur hadden we een zeer ambitieus investeringsprogramma. Enorm véél van de zaken hebben we kunnen realiseren, maar omwille van verscheidene reden, zoals COVID 19, zeer moeilijke onteigeningsprocedures voor de verdere ontwikkeling van de KMO-zone en de moeilijke onderhandelingen voor de aankoop van gronden voor de verdere uitbouw van onze openluchtrecreatie, hebben we niet alle projecten kunnen realiseren. Hopelijk geven de kiezers ons de kans om deze projecten nog te realiseren, en ook om een nieuw ambitieus plan uit te werken.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Mijn absolute prioriteit is de projecten die in de startblokken staan verder te realiseren om op deze manier verder te werken aan een bloeiend, bruisend en veilig Roosdaal. Ik denk aan de wegeniswerken, de verdere aanleg van fiets- en voetpaden, de realisatie van een KMO-zone, het Dorpsbos aan Tenzuivenstraat, de verdere uitbouw van sportinfrastructuur en de renovatie van de Pastorie Pamel en het OCMW-gebouw in Borchtlombeek. Verder zal ik proberen de autonomie en het Vlaams karakter van onze gemeente te bewaren.”