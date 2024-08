Mathias Diricx kandidaat-burgemeester in Kapelle-Op-den-Bos: "Nood aan verjonging"

Gemeenteraadslid Mathias Diricx trekt in Kapelle-Op-den-Bos de lijst van cd&v. Diricx is momenteel fractieleider in de gemeenteraad. Ondanks een score van 28,5 procent bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zetelt cd&v in de oppositie. In de vorige legislatuur leverden de christendemocraten met Edward De Wit nog de burgemeester. Nu duwt De Wit de lijst.