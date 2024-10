In Liedekerke is de kans heel groot dat er voor het eerst een vrouwelijke burgemeester komt. Berdien Van Den Abeele haalde met N-VA 40,8 procent van de stemmen binnen. Dat is 9,7 procent meer dan in 2018. Met 11 zetels is de partij aan zet om een nieuwe meerderheid te vormen. Bekijk hier haar reactie.