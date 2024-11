Nieuw bestuur Kapelle-op-den-Bos: “Markt komt terug op het dorpsplein, oude gemeenteschool wordt niet verkocht en er komt geen gemeentefusie” 

Enkele weken geleden reageerde burgemeester Renaat Huysmans misnoegd. Noch ProKa Vooruit, noch cd&v wilde met de N-VA-burgemeester onderhandelen; toen al was duidelijk dat een akkoord tussen beide partijen in de maak was. Een week nadat Mathias Diricx het initiatiefrecht officieel overnam, is de zaak beklonken: cd&v en ProKa-Vooruit besturen met 12 van de 21 zetels.

De 33-jarige Diricx wordt burgemeester. Op 13 oktober behaalde de cd&v'er een voorkeurstem meer dan Huysmans en zo werd hij de absolute stemkampioen van de gemeente. De vier schepenposten verdelen de twee partijen gelijk. Ereburgemeester Edward De Wit en Jos Thomas nemen een ambt op voor cd&v; voor ProKa-Vooruit zullen Dirk Hermans en Else Vanden Broeck zetelen.

In het bestuursakkoord benadrukken de twee partijen dat ze vooral terug werk willen maken van een bestuur dat dicht bij de inwoners staat, in een open gemeentehuis. “Zo zullen de burgemeester en schepenen elk weer vaste zitdagen hebben, waar inwoners zonder afspraak terecht kunnen met vragen op het gemeentehuis”, zeggen Mathias Diricx (cd&v) en Dirk Hermans (ProKa-Vooruit).

“Beide partijen willen ook werken aan een bruisend Kapelle-op-den-Bos, door meer openbare evenementen te organiseren en verenigingen beter te ondersteunen.” De vorige meerderheid wil de markt laten plaatsvinden in de Mechelseweg, maar voor beide nieuwe bestuurspartijen moet de wekelijkse markt blijven doorgaan op het Marktplein.

“Wat grotere investeringen en projecten betreft, willen we vooral projecten uitwerken op maat van de gemeente, die rekening houden met het landelijke karakter en waarvoor een draagvlak is bij de inwoners.” In Ramsdonk willen beide partijen werk maken van de volledige restauratie van de historische site en de pastorietuin openbaar maken voor het publiek. In Nieuwenrode wil de nieuwe meerderheid de verkoop van de oude gemeenteschool het Graantje tegengaan en mee opnemen in de culturele site rond het GC de Oude Pastorie, waarbij ook de kerk van Nieuwenrode als eventlocatie kan worden opgenomen.

In Kapelle-Oost willen de partijen bekijken of de Sociale Campus meer ingericht kan worden als buurthuis. Tot slot geven beide partijen nog aan dat ze geen fusies willen onderzoeken met buurgemeenten. “Bij de onderhandelingen in Londerzeel was immers gebleken dat N-VA voorstander is van zo’n fusie tussen Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos”, zegt Mathias Diricx. “De nieuwe meerderheid in Kapelle-op-den-Bos wil juist een beleid voeren dicht bij de mensen en vreest dat een fusie met Londerzeel dit juist zou tegenwerken.”