Wordt N-VA in Kapelle-op-den-Bos buitenspel gezet? “Opnieuw lappen ze ons dit”

De gemeenteraadsverkiezingen waren in Kapelle-op-den-Bos een nek-aan-nek-race tussen cd&v en N-VA. Beide partijen tellen zeven zetels, maar N-VA heeft als grootste partij twee weken het initiatiefrecht om een coalitie op de been te brengen. Vlot lopen de gesprekken allerminst. “Ondanks herhaalde pogingen weigeren beide partijen om rond te tafel te gaan zitten. Ik heb hier een deja-vue gevoel bij. Ook in 2012 werden we als grootste partij buitenspel gezet door beide partijen en opnieuw lappen ze ons dit. Ik ben beschaamd om als eerste gemeente in Vlaanderen dit te moeten vaststellen”, zegt een zwaar ontgoochelde burgemeester Renaat Huysmans.

Cd&v en proKa-Vooruit tellen samen 12 van de 21 zetels en hebben mathematisch dus een meerderheid, al is die wel nipt. “Elk elementair respect voor de democratische spelregels – nieuw gemeentedecreet of niet – wordt weer eens aan de laars gelapt”, zegt Huysmans. “Uit goede bronnen vernamen we dat het akkoord dat beide partijen sloten, voorziet in het burgemeesterschap voor Mathias Diricx , twee schepenen voor cd&v en het voorzitterschap en twee schepenen voor Proka-Vooruit. Arm politiek Kapelle-op-den-Bos , dat we nog steeds vervallen in de oude politieke cultuur van ons kent ons. Moeten we dan verwonderd zijn dat mensen niet meer gaan stemmen of op extremen stemmen?” , vraagt Renaat Huysmans zich af.