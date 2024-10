Nieuw college Steenokkerzeel bekend

Kurt Ryons Klaver-N-VA heeft op 13 oktober 17 van de 23 zetels in de Steenokkerzeelse gemeenteraad weten te veroveren. Met zo'n verpletterende overwinning is de enige vraag wie zetelt in het college van burgemeester en schepenen?

Ook wat betreft de samenstelling van het college zijn er qua personeel weinig verrassingen. Hannelore Velaerts, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts en Geert Laureys blijven op post. Alleen Geert Storms vervangt Marleen Ral, die de politiek vaarwel zei. Storms neemt de bevoegdheden Lokale Economie, Sport, Duurzaamheid, Openbaar Groen en Begraafplaatsen voor zijn rekening.