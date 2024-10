Opkomst in Wemmel bijzonder laag: “Hopelijk halen we nog de helft”

Elies van Den Kar, coördinator van de enige stemlocatie in de sporthal in Wemmel, zag dat heel wat inwoners niet kwamen opdagen om te stemmen. “Bij een eerste round up kwamen we aan zowat een derde van de kiezers die kwamen opdagen. We hopen dat toch nog de helft zou komen, maar ik vrees ervoor. Er zijn geen wachtrijen zoals met de laatste verkiezingen in juni. Het is nu al duidelijk dat de opkomst echt veel lager is.” In Wemmel kan je nog stemmen tot 15 uur.

Ook in andere gemeenten ligt de opkomst laag. "Slechts de helft van de stemgerechtigden is komen opdagen", zegt Michel Vanderhasselt, burgemeester van Ternat. "Van enkele stembureaus weet ik dat er 60 procent is komen opdagen, maar er komen nog steeds mensen binnen. Ik denk dat we naar 65 procent gaan", klinkt het bij Walter De Donder in Affligem. "De opkomst is niet goed", zegt Gerda Van den Brande, burgemeester van Meise. "Ik hoorde van een bureau waar op een bepaald moment slechts 40 procent was komen opdagen."

In de bureaus in Pajottegem is ongeveer 70 procent van de kiezers opgedaagd.