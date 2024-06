Politici gaan in debat met rusthuisbewoners: “Meningen van ouderen tellen ook mee”

Irina De Knop, Sammy Mahdi, Klaas Slootmans, Ben Weyts en Bieke Verlinden. Het zijn maar enkele van de kopstukken in Vlaams-Brabant die vandaag in debat gaan in het woonzorgcentrum Henri Van Der Stokken in Pepingen. Op de agenda onder meer thema’s menswaardige zorg, mobiliteit, pensioenen en toegankelijkheid van diensten. “Wij vinden het heel belangrijk om ook onze bewoners en residenten de kans te geven om zelf hun stem uit te brengen. Ook oudere mensen zijn nog op de hoogte van de politiek en hebben nog steeds een duidelijke en uitgesproken mening die volgens ons zeker moet meetellen in de maatschappij”, klinkt het in het woonzorgcentrum.

De bewoners kunnen zondag ook in het woonzorgcentrum zelf gaan stemmen. “De gemeente Pepingen plaatst al voor de derde keer stembureaus in ons woonzorgcentrum. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat ook onze bewoners en residenten hun stem kunnen uitbrengen. Uiteraard is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de verschillende politieke partijen en hun standpunten daarom organiseren wij dit politiek debat waar de verschillende politiek partijen aan het woord zullen komen.”