Twee verkozenen van Vooruit komen uit Vilvoorde: "De Vlaamse Rand nu geven wat ons toekomt"

“We hebben de steun van de Vilvoordenaar gevraagd en nu ook gekregen. We kunnen nu volop gaan voor een Vlaamse en een federale regering die de uitdagingen van onze Vlaamse Rand kent,” zegt Hans Bonte. “We voelen ons nu gesteund en dat kan alleen maar helpen om onze regio te geven wat ze toekomt.”

“Ik ben een beetje geëmotioneerd, want ik had dit niet verwacht,” steekt Lamarti van wal. “Maar ik ben blij met de resultaten en nu kan het werk beginnen. Ik denk dat we samen met Frank Vandenbroucke een sterk team hebben en nog veel kunnen doen voor de gezondheidszorg. Ik zou ook graag rond preventie en veiligheid iets willen doen, dus er is veel werk aan de winkel,” aldus Lamarti.