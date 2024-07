Vlaams Belang kiest Jonas Van Vaerenbergh als Affligemse lijsttrekker

In Affligem trekt Jonas Van Vaerenbergh 30) in oktober de lijst van Vlaams Belang. Van Vaerenbergh zetelt al sinds 2013 in de gemeenteraad, maar deed dat tot oktober wel voor N-VA. Hij maakte toen de overstap naar Vlaams Belang. De partij maakt ook al de namen van twee andere kandidaten bekend: Thierry Timmermans (50) en Sean Vallance (37), beiden uit Teralfene. De komende tijd worden nog meer kandidaten bekendgemaakt.