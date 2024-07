Voormalig schepen Diane Van Hove stapt over naar Vlaams Belang

Sinds 2013 was Diane Van Hove schepen in Dilbeek, maar begin vorig jaar werd ze vervangen door David De Freyne. Ze zetelt sindsdien als onafhankelijk gemeenteraadslid. “Verschillende partijen boden mij een mooie plaats aan, maar nadat ik de verschillende partijstandpunten had doorgenomen, was de keuze voor Vlaams Belang een evidentie”, zegt Van Hove over haar overstap. “Het is de enige partij die zonder omwegen zegt wat vele mensen stilletjes denken. Een sterk Vlaams Belang is dus de enige garantie dat het beleid de juiste richting uit gaat.”

De keuze voor het Vlaams Belang volgt ook uit de overtuiging van Van Hove dat het Vlaams karakter van Dilbeek gevrijwaard moet worden. Ze houdt wel vast aan haar onafhankelijkheid. “Nooit wil ik nog verplicht worden om een partijstandpunt waar ik niet achter sta, te volgen bij een stemming in de gemeenteraad. Dit was in het verleden soms het geval, zoals bij de voorlopige plannen voor het RUP Stationsomgeving/Savio, waar ik tegen de voorziene vijf verdiepingen was en tegen het verlies van veel parkeerplaatsen. Mijn overtuiging is dat alleen het belang van Dilbeek en de Dilbekenaren moet vooropstaan bij elke stemming. Daarom wil ik alleen nog als onafhankelijke zetelen”, besluit Van Hove.