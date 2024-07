Vooruit Dilbeek stapt uit Denk Dilbeek en trekt naar gemeenteraadsverkiezingen met eigen lijst

“Door met een aparte lijst naar de kiezer te trekken, kunnen we met onze eigen partij naar buiten komen en onze eigen thema’s beter in de verf zetten”, aldus Karina Peeters van Vooruit Dilbeek. “Over het algemeen was de sfeer in de groep van Denk Dilbeek goed, maar soms misten we transparantie en samenwerking”.

Vooruit Dilbeek kon de afgelopen jaren nieuwe leden aantrekken en hoopt met een aparte lijst het nieuwe elan kracht bij te zetten.

“De laatste verkiezingen en de goede score van Vooruit hebben aangetoond dat er opnieuw plaats is voor een progressief links verhaal. Lokaal willen we het verschil maken met concrete acties waar onze inwoners écht beter van worden. Dat concrete misten we een beetje bij Denk Dilbeek”, zegt Sandra Noben, die onlangs in Dilbeek kwam wonen. Vooruit Dilbeek denkt daarbij aan voldoende, betaalbare kinderopvang, veilige fietspaden, betere (ouderen)zorg en fijne ontmoetingsplekken.

“De gemeenteraadsverkiezingen zijn een kans om aan Dilbeek te tonen waar wij voor staan. We kunnen ook onze lokale afdeling verder uitbouwen. Die heeft een tijdje op een laag pitje gestaan, maar daar komt nu verandering in. Het momentum is er”, vindt Bert Gavel, de derde kandidaat die Denk Dilbeek inruilt voor de lijst van Vooruit.

De leden van Vooruit die naar de algemene vergadering waren afgezakt stemden quasi unaniem voor de nieuwe koers. Vooruit Dilbeek benadrukt Denk Dilbeek een warm hart toe te dragen. Een latere samenwerking is niet uitgesloten.

Lijsttrekker Vanderoost betreurt beslissing van Vooruit Dilbeek

Lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Denk Dilbeek en kandidaat-burgemeester, Jef Vanderoost, reageert verbaasd op de wending binnen zijn partij: "Denk Dilbeek neemt met verbazing kennis van de beslissing van een aantal leden van Vooruit om zelfstandig naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken in Dilbeek. De vorming van een aparte lijst wordt met klem afgekeurd door een belangrijke groep lokale leden van Vooruit die pal achter het project Denk Dilbeek blijven staan. Denk Dilbeek betreurt dat een aantal personen die tot vandaag deel uitmaakten van onze werkgroepen, activiteiten en vergaderingen, de vertrouwensband zo abrupt afbreken. Het lijkt er op dat persoonlijke ambities en bovenlokale partijpolitieke impulsen het hier hebben gehaald. Het is een houding die in schril contrast staan met het project waarvoor wij staan: Denk Dilbeek zet als één ploeg de Dilbekenaar centraal over de partijgrenzen en individuele belangen heen."