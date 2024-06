Walter Vansteenkiste: “Burgemeester zou je maar twee termijnen mogen blijven”

Burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober geen lijsttrekker meer zijn. "Na twee keer zes jaar burgemeesterschap moet je je persoonlijke ambities aan de kant schuiven en iemand anders de kans geven om het hoogste lokale ambt uit te voeren", zegt Vansteenkiste. "Voor een aantal zaken hebben we wettelijke bevoegdheden die ons een zekere machtspositie geven. Als je te lang aan de macht blijft, kan dat gevolgen hebben voor de democratie. Daarom vind ik dat het ambt van burgemeester beperkt blijft tot twee mandaten.”

Kris Leaerts (Kampenhout): "Mijn werk is nog niet af"

Verknochtheid aan de macht kan in sommige leiden tot machtsmisbruik en zelfs corruptie. Anderzijds kan een constante in de politiek ook een voordeel voor de burger zijn. Dat vindt Kris Learts, al twaalf jaar burgemeester van Kampenhout en kandidaat om er minstens nog eens zes jaar bij te doen. “Mijn werk is nog niet af vind ik”, legt Leaerts uit. “Het gaat over verantwoordelijkheid nemen. Mensen zeggen dat ook: je hebt ervaring, je weet ondertussen waarover je spreekt. De kennis die je hebt opgebouwd, maakt je standvastiger als burgemeester. Dat is voordelig voor gemeente en de inwoners.”

Koen Van Elsen (Asse): "Leeftijdsgrens wel te verdedigen"

Koen Van Elsen is al twintig jaar burgemeester van Asse en ook hij doet op 13 oktober opnieuw een gooi naar de burgemeesterssjerp. “Als je het graag doet en je blijft fysiek en mentaal gezond, dan is een mandaat beperkt in de tijd niet aan de orde”, meent Van Elsen. “Een leeftijdsgrens als burgemeester vind ik wel te verdedigen. Zo komt er automatisch vernieuwing en verandering in het bestuur van een gemeente.

Hans Bonte (Vilvoorde): "De kiezers beslist"

Wie ook hoopt op een nieuwe termijn is Hans Bonte, al 12 jaar burgemeester van Vilvoorde en straks Vlaams Parlementslid. Ook hij vindt dat een burgemeester die het goed doet een zekere verantwoordelijkheid heeft tegenover zijn kiezers, een beperking van het burgemeesterschap in de tijd is daarvoor een belemmering. “Anderzijds vind ik dat je de democratie niet te veel aan banden mag leggen met allerlei regeltjes”, zegt Bonte. “Het is aan de kiezer die moet oordelen of iemand te oud is of te lang aanwezig is in een bestuur. Dus ik ga volop in het geloof van de democratische spelregels, namelijk dat het de burger is die kiest.”