Wat staat er op het spel in Hoeilaart?

Burgemeester Tim Vandenput zei de nationale politiek vaarwel, maar wil in de Druivenstreek wel graag burgemeester blijven. De kans dat dat lukt, is bijzonder groot. In 2018 behaalde Vandenput een absolute meerderheid, maar de liberalen gingen opnieuw een coalitie met Pro Hoeilaart, met wie ze intussen al twaalf jaar een coalitie vormen. Samen hebben ze 16 van de 21 zetels in handen. Opvallend is wel dat in de thuishaven van Open VLD-voorzitter Eva De Bleeker de partij niet onder die naam opkomt, maar als Team 1560.