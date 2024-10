Wat staat er op het spel in Sint-Genesius-Rode?

In Sint-Genesius-Rode wordt verwacht dat IC-GB opnieuw de grootste wordt. De partij van burgemeester Pierre Rolin heeft met 18 van de 25 zetels een absolute meerderheid in handen. Interessanter wordt de interne strijd om de meeste stemmen. Schepen Sophie Wilmès, ex-premier, staat op de tweede plaats van de lijst, maar haalde bij de verkiezingen in juni een monsterscore voor het Europees parlement. Nadeel voor Wilmès: in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen moet de kandidaat-burgemeester ook voorgedragen worden door de gemeenteraad. Vraag is ook of Wilmès de sjerp wil en kan combineren met het Europees parlement, waar ze tot ondervoorzitter verkozen werd.