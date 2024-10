Witte rook in Sint-Pieters-Leeuw: N-VA en SAM&N bereiken akkoord

Na de verkiezingen van 13 oktober kreeg huidig burgemeester Jan Desmeth als stemmenkampioen van de grootste lijst het initiatiefrecht om een nieuwe meerderheid te vormen. Na verkennende gesprekken met alle partijen werd gekozen voor SAM&N, het kartel tussen cd&v, Vooruit en Open Vld. Het levert een meerderheid op van 25 op 33 zetels. “Ik heb de tijd genomen om enkele belangrijke punten inhoudelijk in detail te bespreken, zodat we de komende zes jaar een stabiele en ruime meerderheid kunnen vormen”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “Het moest een ploeg zijn die kan werken aan projecten die goed zijn voor onze inwoners. Dat is gelukt. Ik heb er alle vertrouwen in dat we zo op dezelfde ingeslagen weg verder kunnen en over zes jaar opnieuw mooie stappen hebben gezet.”

De partijen willen het groene en landelijke karakter van de gemeente koesteren en tegelijkertijd verder inzetten op integratie, samenleven en de kennis van het Nederlands als verbindende taal. “We zijn verheugd een akkoord bereikt te hebben over een sterke meerderheid. Uit de verkennende gesprekken bleek dat er voldoende vertrouwen was om samen aan de slag te gaan en een sterk akkoord uit te tekenen”, zegt eerste schepen Bart Keymolen.

Jan Desmeth blijft burgemeester. De schepenen worden Bart Keymolen, An Speeckaert, Jeroen Tiebout, Brahim Harfaoui, Olivier Huygens, Wouter De Craen en Veerle Seré. Kathleen D’herde tot slot wordt voorzitter van de gemeenteraad.