Een vleugje Frankrijk in Beersel om Europadag te vieren: “Pastis én de French cancan”

Na eerdere edities rond Italië, Polen en Portugal is het nu de beurt aan Frankrijk om in de schijnwerpers te staan. Beerselse inwoners met Franse achtergrond slaan de handen in elkaar om het publiek te laten proeven van de smaken, klanken en flair van het land.

Het feest dompelt je onder in de Franse gezelligheid. Naast lekker eten en drinken openen de Verenigde Accordeonisten van Halle de namiddag met Franse melodieën. Daarna brengt een French cancan-show de sfeer van Montmartre en de Moulin Rouge tot in Beersel. Het Pierre Baclet Quartet sluit de namiddag af met hits zoals La Tribu de Dana en andere meezingers.

La Douce France eindigt met een film in de theaterzaal: de film “Le Comte de Monte-Cristo”, een meeslepende, nieuwe verfilming van het klassieke verhaal van Alexandre Dumas.