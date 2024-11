Kampenhout-Sas krijgt lang beloofd kunstwerk: "Verkiezingsbelofte waarmaken"

Er wordt al drie dagen duchtig verf gespoten onder de brug van Kampenhout-Sas. Kiwi Wall Art is bezig aan een monumentaal tafereel in grijs, bruin en sepia, kleuren die verwijzen naar oude archieffoto’s, want het Kampenhout-Sas dat hij hier uitbeeldt is niet de levendige wijk van weleer. In 2002 verdween die van de kaart.

“Hier stonden een vijventwintigtal woningen en die moesten afgebroken worden voor de bouw van een nieuwe brug en daar was toch wel heel veel commotie rond,” weet ontslagnemend schepen in Kampenhout Gwenny Devroe. “Ik kwam toen voor het eerst op bij de verkiezingen en dat was een best heftige periode. Ik heb de inwoners van Kampenhout-Sas toen beloofd dat er een kunstwerk zou komen ter herinnering aan de wijk. Nu kan ik die belofte eindelijk waarmaken.”

Het kunstwerk zou eind november of begin november klaar moeten zijn. In ons nieuws zie je wat er al gerealiseerd is.