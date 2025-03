Voorlopig klust Zoë Ghailani bij in de fanshop van Royal Sporting Club Anderlecht. Truitjes bedrukt met de naam van haar geliefde, Yari Verschaeren, gaan er vlot over de toonbank. Leven met een profvoetballer is niet altijd gemakkelijk. "Da’s misschien stom om te zeggen, maar mentaal kan je daar echt zot van worden als je constant in de schaduw van iemand anders leeft.”

Zeg dus niet zo maar 'vrouw van Yari Verschaeren' tegen Zoë. Met een masterdiploma Rechten en master-na-master Notariaat op zak is Zoë zowat de definitie van een sterke, onafhankelijke vrouw. "Ik moet zeggen ik heb nog nooit gebruik moeten maken van het feit dat hij voetballer is", zegt Zoë. "Ik vind het belangrijk dat ik dingen voor mezelf doe. Dan vind ik dat ook belangrijk dat dat helemaal van mij komt en niet van hem."

Toch, het leven van een profvoetballer kan soms langs vreemde wegen leiden. Wat als een buitenlandse club straks Yari Verschaeren in de rangen wil? "Ik zou zeggen oké, niet let’s go (lacht), maar ik zou zeggen oké ik volg jou", zegt Zoë. De reden ligt voor de hand. "Yari is echt mijn soulmate en dat weet ik al heel lang, al van voor dat wij samen waren."

Voor haar collega-vrouwen heeft Zoë nog een boodschap: "Ik vind de vrouw een van de sterkste creaturen die God heeft gemaakt. We moeten dat niet onderschatten."