Het einde van een stukje muziekgeschiedenis in het Pajottenland: Rock Ternat stopt ermee

Rock Ternat was een vaste waarde op de festivalkalender van 1993 tot 2013. Na een pauze van 7 jaar werd het evenement nieuw leven ingeblazen in 2021, een initiatief dat zijn oorsprong vond tijdens en misschien wel dankzij de corona-pandemie. Na 4 extra edities met onvergetelijke muziek, een hechte gemeenschap en een unieke sfeer, is het nu écht tijd voor de organisatie om afscheid te nemen.

De muziekmarkt professionaliseert meer en meer

De concurrentie in de festivalwereld is groot, en de omstandigheden veranderen snel. Het is moeilijk om daar een unieke, regionale stempel op te drukken. Het muzieklandschap en de wijze waarop bands geboekt worden, maken het steeds moeilijker om stand te houden tussen de grote professionele spelers. Bands met een “Rock Ternat-profiel” worden vaak al tot 2 jaar op voorhand geboekt voor grote zaalshows. Als je als klein festival achteraf nog aan de kalender kan toegevoegd worden, zijn dat vijgen na Pasen. Dit maakt het moeilijk om een festival als Rock Ternat in stand te houden.

Daarnaast werd het ook steeds moeilijker om zowel sponsors als bezoekers te overtuigen van het project. “We zien een dalende trend in de ticketverkoop en sponsoring terwijl alle kosten stijgen, de financiële buffer smelt weg tot een niveau dat het te risicovol wordt om nog door te gaan”, vertelt voorzitter Kevin De Hertogh.

Vrijwilligers en wetgeving

Begin 2024 werd Rock Ternat onderworpen aan de vennootschapsbelasting met een retroactieve invordering die grote impact had op de financiële buffer. Het feit dat Rock Ternat organiseert op een professionele manier en volgens de letter van de wet een commerciële activiteit uitoefent, maakt voor de fiscus dat de organiserende vzw als een onderneming beschouwd wordt. Dat alle vrijwilligers onbezoldigd in hun vrije tijd het beste van zichzelf geven, is geen afdoend tegenargument. Naast de extra fiscale en bijgevolg financiële druk brengt deze classificatie als ondernemers ook grotere aansprakelijkheden voor de vrijwillige bestuurders met zich mee.

Rock Ternat vreest voor het verdwijnen van het vrijwilligersengagement op deze manier. Kevin De Hertogh: “De organisatieleden hebben elk hun eigen drive. We zijn fier op het eindproduct. We streefden naar professionaliteit. De voorbije jaren brachten we telkens zo’n 7000 bezoekers op de been. Maar, wat ook belangrijk is: we hebben dit als groep samen gerealiseerd. Velen van ons hebben hier vrienden voor het leven aan overgehouden."

Dat engagement staat onder druk nu, binnen de huidige regelgeving. Ieder organisatielid engageert zich in zijn vrije tijd voor Rock Ternat, onbezoldigd. Net als die 200 vrijwilligers die tijdens het festival zelf komen helpen. Behalve vriendschap en een beetje trots, houdt niemand er iets aan over. Elke euro werd opnieuw in het festival geïnvesteerd. Zoveel aansprakelijkheid wenst niemand naar zich toe te trekken. Dan stopt het daar.

Wat brengt de toekomst?

Rock Ternat stopt als festival. Wil dat zeggen dat het volledig gedaan is? Dat durven de organisatieleden nu nog niet te stellen. Ze nemen de tijd om te bezinnen, en te ontdekken welke leuke projecten of initiatieven wel nog perspectief hebben.

“Het organiseren en mensen samenbrengen zit in ons bloed, dat krijg je er niet zomaar uit”.

Dankwoord

Rock Ternat bedankt iedereen die het festival in de afgelopen jaren mogelijk heeft gemaakt: de vrijwilligers, de gemeente en veiligheidsdiensten, de sponsors en leveranciers en het publiek, met voorop de vrienden van Rock Ternat.

“We vinden het niet fijn om afscheid te nemen, maar we kijken wel terug op een prachtige tijd. En wie weet… een nieuwe toekomst,” sluit De Hertogh af.