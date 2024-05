Leegstaande muziekacademie in Groot-Bijgaarden wordt kinderopvang

De vroegere muziekacademie van Groot-Bijgaarden grenst aan het voormalig gemeentehuis – beter bekend als Pampoelhuis – en staat al enige tijd leeg. “Dat was een uitgelezen kans”, vindt Zelderloo. “We hebben daarom beslist het gebouw voor negen jaar in concessie ter beschikking te stellen aan 3WPlus”, zegt bevoegd schepen Walter Zelderloo. “Dat er een groot tekort is aan kinderopvangplaatsen, is een open deur intrappen. Onze medewerkers zorgen zelf voor meer dan 100 kindjes in de drie gemeentelijke kinderdagverblijven, maar we willen ook al het mogelijke doen om nieuwe initiatieven te ondersteunen.”

De gemeente zorgt voor de uitvoering van een aantal noodzakelijke werken. De overige werken en de inrichting neemt 3WPlus voor z’n rekening. Het nieuwe kinderdagverblijf zou uiterlijk eind maart 2025 de deuren openen.