Cult Café in Beersel moet sluiten: "Nu naar Biercentrum De Lambiek kijken"

Ontwikkeling van de site in het gedrang

In mei van dit jaar krijgt het Cult Café naast CC de Meent beperkende maatregelen opgelegd van de rechtbank. Het terras van het laatste café in Alsemberg moet sluiten om 22.00 uur. De gemeente voegt daar aan toe dat er niet meer dan 32 zitplaatsen op het terras mogen zijn, in het café maximaal veertig mensen aanwezig mogen zijn en dat er enkel achtergrondmuziek mag worden gespeeld. De zaak moet bovendien om 1.00 uur 's nachts sluiten. Aanleiding is het tussenvonnis in een procedure die een buurman van het café heeft opgestart.

De gemeente Beersel laat het doek nu definitief vallen over het café door een dading af te sluiten. "Omdat we eigenlijk in een tussenvonnis hadden vastgesteld dat de rechter een beslissing zou nemen in ons nadeel en we hebben het niet laten komen tot een definitief vonnis", zegt burgemeester Jo Vander Meylen. "Omdat dan de verdere ontwikkeling van de site in het gedrang zou komen of helemaal zou herbekeken moeten worden. Dat is wel het laatste wat we willen." Aan De Meent ontwikkelt de gemeente een nieuw basketbalveld en een speeltuin.

"Mensen vinden elkaar hier"

Om het Cult Café te vervangen, heeft Beersel al een nieuwe locatie op het oog. "Ik denk dat we nu naar Biercentrum De Lambiek moeten kijken. Misschien kan daar een alternatief komen voor het Cult Café, want daar is wel duidelijk nood aan", zegt Vander Meylen. "Er zijn niet zoveel cafés meer. Mensen vinden elkaar hier, mensen van alle generaties en dat willen we zeker bewaren." De gemeente overweegt de locatie omdat de subsidies van belevingscentrum De Lambiek volgend jaar verlopen.