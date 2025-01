Arnaud Feist, CEO Brussels Airport: “Opgelegde geluidsnormen de komende jaren onhaalbaar”

Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir verleende vorig jaar aan Brussels Airport een omgevingsvergunning van onbeperkte duur zonder een verbod op nachtvluchten, maar wel met de verplichting om de slaap van de omwonenden met minstens 30% minder te verstoren tegen 2032. Vanaf 2026 gelden daarom strengere geluidsnormen voor weekendvluchten.

Arnaud Feist laat er geen twijfel over bestaan dat Brussels Airport de impact van de vliegtuigen op de omwonenden wil verminderen. Alleen kan dat enkel met nieuwe toestellen. Vliegtuigbouwers Boeing en Airbus kampen echter met vertraging waardoor nieuwe toestellen pas later kunnen geleverd worden. Die vertraging is het gevolg van de coronacrisis die de levering van onderdelen verstoorde. Daardoor konden nieuwe vliegtuigen niet afgewerkt worden.