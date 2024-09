Sleuf die op doellijn is gegraven, is hersteld: “Speciale meststoffen en priemen om alles vast te zetten”

De sleuf die een arbeider op de doellijn van het terrein van derdeprovincialer KFC Meise heeft gegraven om de juiste deklathoogte te bekomen, is hersteld. Maandag bleek dat een gemeentearbeider de doellijn had uitgegraven om zo de juiste deklathoogte te bekomen. Daardoor was het veld meteen onbespeelbaar. “Maar de uitvoerende diensten hebben alles in het werk gesteld om het probleem te verhelpen”, zegt schepen van Openbare Werken Tom Heyvaert (LB+).