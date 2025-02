Heren van Volley Eternit Kapelle-op-den-Bos kloppen Doornik met 3-0: “Prima zaak in de strijd voor het behoud”

De heren van VC Eternit Kapelle-op-den-Bos willen niet zakken uit de tweede nationale A en dus was het alle hens aan dek zaterdagavond voor de partij tegen Doornik. Vooraf was Kapelle tiende, de nummers 11 en 12 degraderen. Doornik was zevende. Kapelle won overtuigend met 3-0, maar blijft wel tiende. Voor coach Luc Pourbaix van Kapelle-op-den-Bos was het een bijzondere match want hij stond de afgelopen 6 seizoenen aan het roer stond bij Doornik. Hier het sfeervol matchverslag.