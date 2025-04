Youssef Hamoutahar uit Dilbeek is toptalent bij Union: "Dankzij Campus Wemmel kan ik voetbal en studies combineren"

Youssef Hamoutahar uit Dilbeek is 18 en één van de jonge talenten van voetbalclub Union. Youssef zit in het zesde middelbaar op Campus Wemmel. Hij studeert er sportbegeleiding. Op Campus Wemmel is hij één van de 15 'eliteleerlingen sport'. De school helpt die leerlingen om studies te combineren met topsport. In het geval van Youssef werkt Campus Wemmel nauw samen met Union. We zaten één dag in het spoor van Youssef en zagen hoe belangrijk die samenwerking is voor het jonge voetbaltalent.