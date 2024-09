Youri Lapage uit Liedekerke is in de eerste provinciale van het voetbal de coach van Leeuwkens Teralfene. Lapage is 29 en daarmee één van de jongste trainers in het amateurvoetbal. Youri is de kleinzoon van Anderlecht-icoon Paul Van Himst. Met Van Himst heeft hij een bijzondere band. Net als zijn opa wil hij het hoogste bereiken. Een portret.