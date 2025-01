Juve Mollem is eerste voetbalclub in Asse met driesterrenlabel: "Waardering voor ons werk van de afgelopen 10 jaar met de jeugd"

Voetbalclub Juve Mollem krijgt als eerste club in Asse een driesterrenlabel van Voetbal Vlaanderen. Da's een teken van waardering voor de prima jeugdwerking. Het is de organisatie Double Pass die in opdracht van Voetbal Vlaanderen een ondezoek uitvoerde. Criteria als gezondheidsbeleid, spelersondersteuning, integriteitsbeleid en doorstroming worden onder de loep gehouden. In onze regio zijn er nog wel wat ploegen met een driesterrenlabel, zoals Wolvertem-Merchtem en SK Londerzeel, maar die clubs bestaan al langer. Juve Mollem bestaat nog maar 10 jaar. Dankzij het label mag de club met de jeugploegen op interprovinciaal niveau spelen.