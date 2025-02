Mira Böhrer uit Meise speelt voor het nationale inline hockeyteam: "De top 10 met de Red Wheels op een WK is een droom"

Inline hockey, dat is ijshockey, maar zonder ijs. Mira Böhrer, 24 jaar, uit Meise is er bijzonder goed in. Ze speelt bij de Wolvertem Psychos in de tweede divisie, maar ze is ook lid van het nationale team de Red Wheels én ze speelt bij een club in Frankrijk. Als er iemand ons iets kan vertellen over de sport inline hockey is zij het. We volgden haar gisteren tijdens de wedstrijd van de Wolvertem Psychos tegen de Eeklo Dogs.