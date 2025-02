Speler Sporting Kampenhout smaakmaker in Masters of Madness: "de sky is the limit"

Masters of Madness moet een nieuwe beleving van voetbal zijn: indoor, met bizarre spelregels, zotte plottwists en verrassende coaches. Zo speelt Mohamed Azdad bij het team FC Paniekaanval, dat gecoacht wordt door Kat Kerkhofs en Bockie De Repper. Met zijn dribbels doet Azdad alle monden openvallen, zelfs die van Rode Duivel Jan Vertonghen. Dat had hij nooit verwacht. “Ik heb wel meegedaan aan de tests, maar deed niet echt mijn best. Gelukkig was de laatste test een wedstrijdje en daar heb ik mij wel helemaal uitgeleefd,” lacht de 22-jarige speler van Sporting Kampenhout.

Nu mag Mo het in Masters of Madness opnemen tegen ex-profs, zoals Mbark Boussoufa. Ook kreeg hij veel hulp van Guillaume Gillet, die nu deel uitmaakt van zijn team. Bij Sporting Kampenhout staan ze niet versteld van de kunstjes van Mohamed. “Wedstrijden op een beperkte oppervlakte, dat ligt Mo goed. Hoe kleiner het veld, hoe beter hij is,” zegt Andries Vanhoof, voorzitter van Sporting Kampenhout.

Sporting Kampenhout staat momenteel op kop van de tweede provinciale. Kampenhout zit in Mo’s hart, hij speelt er dan ook al zes jaar. Maar een eventuele promotie zal hij mogelijk niet meemaken, want sinds Masters of Madness krijgt Mohamed aanbiedingen van andere clubs. Veel kan hij daar niet over kwijt, maar voorzitter Andries gunt het hem. “Hij verdient het om die kans te krijgen en hij moet die met beide handen grijpen.” Mo lacht: de sky is the limit!