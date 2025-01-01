Tweeling Fran en Marth doen aan tumbling op topniveau: "We zijn er ingerold"

Tumbling is een acrobatisch turnonderdeel. Na een aanloop van tien meter, voeren de turners over een verende baan van vijfentwintig meter een snelle opeenvolging van rondats, flikflaks, salto's en schroeven uit. Fran en Marth Renders uit Londerzeel zijn er erg bedreven in. "We zijn met tumbling gestart toen we naar de middelbare school gingen", zegt Fran. "We maakten de switch van toestelturnen en zo zijn we erin gerold", vult Marth aan.

De middelbare school hebben ze geruild voor bio-ingenieurstudies aan de KU Leuven, maar eeneiige tweeling uit Londerzeel behoort ondertussen tot de tumblingwereldtop. Dat hebben ze op het wereldkampioenschap in Spanje bewezen. De teamoefening, die ze samen met nog twee andere turners uitvoerden, levert brons op. "Het was nog maar de tweede keer dat we met het team een medaille gehaald hebben dus dat was al zot", zegt Marth. "Ik had gehoopt op een finale of een halve finale maar als je dan naar de superfinale kan en mag. Dat had ik niet verwacht."

De goede flow waarin ze zitten, willen ze vasthouden. "Een mooi doel voor mij is het EK", zegt Fran. "Dat is er eentje dat ik graag zou doen. Het is haalbaar maar er zijn er nog in België die dat zeker kunnen." In april 2026 vindt het Europees kampioenschap tumbling plaats in het Portugese Portemão.