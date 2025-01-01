6.000 jongeren lopen door Halse binnenstad tijdens eerste Urban Run: “Samen leren, samen sporten”

Vandaag is het centrum van Halle het decor van de eerste Urban Run van de Halse secundaire scholen. Meer dan 6.000 leerlingen lopen er door de Halse binnenstad.

De Urban Run maakt deel uit van een project van de professionele leergemeenschap Hou ze vast, waarbij Halse scholen samenwerken om schooluitval te verminderen en leerlingen te motiveren. “De Urban Run stimuleert jongeren om te bewegen en versterkt tegelijk de band tussen de scholen. Omdat het een waardevol project is, kent het stadsbestuur een subsidie van 5.000 euro toe”, zegt schepen van Onderwijs en Jeugd Louis Van Dionant.

