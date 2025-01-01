Belgisch Solar Team tweede aan vooravond van finale WK zonnewagens: “Op weg naar bloedstollende ontknoping”

De studenten van de KU Leuven gingen als derde van start nadat ze gisteren 10 minuten verloren door een klapband, maar na een sterke inhaalrace bemachtigden de Belgen de tweede plek ten koste van het team uit Twente. De studenten hadden de goede flow te pakken en zetten de achtervolging in op de leider, het team uit Delft. Uiteindelijk werd de achterstand op team Delft verkleind tot 3 km.

“Vandaag was een hectische dag. De sterke wind op de open vlaktes en de stops maakte het een grote challenge. Gelukkig hebben we dankzij teamwork vlot en zonder problemen kunnen rijden”, zegt Pieter Smet van het Innoptus Solar Team.

Eindsprint

De Belgen moeten nog 236 km afleggen tot de finish in Adelaide. Met minder dan 3 kilometer achterstand belooft het morgen bijzonder spannend te worden. De teams zijn aan elkaar gewaagd en pushen elkaar tot het uiterste. Hierbij testen ze ook de grenzen af van hun wagen en de batterij. Na bijna 2800 km is het verschil tussen team België en team Delft miniem: slechts 3 km. Het team uit Twente moest een beetje lossen, zij hebben een achterstand van 11 km, maar liggen zeker niet uit de race. Morgen zal uitwijzen wie na de afgelopen dagen nog het meeste energie over heeft in de batterij.

“Het is ontzettend spannend, zo ‘close’ is het eigenlijk nog nooit geweest. Ik ben heel heel nerveus voor morgen om te zien wie er zal winnen. Vermits de top 3 zo dicht bij elkaar zit, kan het alle kanten uit”, zegt Maarten Vanierschot, professor aan de KULeuven.