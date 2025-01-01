Belgisch Solar Team zakt naar plaats drie na pitstop voor klapband: “We waren nochtans op dreef”

Strategisch gezien was dag 3 een uitdagende dag voor de studenten. Het weer was onvoorspelbaar, met meer wolken dan de voorbije dagen en toenemende wind. De ingenieursstudenten probeerden daar zoveel mogelijk op in te spelen. In de loop van de dag ging het echter mis en kregen de Belgen te maken met een klapband. Door de lekke band moesten de ze langs de kant van de baan stoppen. Tijdens de bandenwissel wisten de concurrenten uit Twente hen voorbij te gaan, waardoor de Belgen terugzakten naar de derde plaats. Tegen het einde van de dag konden de studenten een stuk van hun achterstand goedmaken waardoor ze in het spoor blijven van hun concurrenten.

“Het was vandaag een enorm hectische dag. Er was veel bewolking met af en toe een opklaring en wat we dan doen is ‘wolk in-wolk uit’. Dit is een strategie waarbij we trager rijden wanneer we in een ‘wolkopening’ zijn en sneller rijden wanneer we in een wolk zitten en dus geen zon binnen krijgen”, aldus Pieter De Mulder van het Innoptus Solar Team.

“Daarnaast is er niet enkel de bewolking, maar ook heel veel zijwind. Vandaag was eigenlijk perfect voor ons, omdat we nog meer dan de afgelopen dagen onze vin, een soort zeil, konden gebruiken om sneller te rijden zonder veel energie te moeten verbruiken daarvoor”, vult Simon De Baere aan.

Vooruitblik

De teams hebben nog bijna 900 km te gaan tot Adelaide. De top 3 van het klassement ligt op minder dan 8 minuten van elkaar.