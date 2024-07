Zaventem bouwt nieuw sport- en recreatiecentrum: “Met zwembad, sporthal, binnenspeeltuin en fitness”

Al jaren is er sprake van een gloednieuw sportcentrum aan de Quinckenstraat in Zaventem. De gemeente ging vorig jaar op zoek naar een partner om het project te realiseren. Zwembadgroep Lago komt nu als winnaar uit de bus en staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating van het toekomstige sportcentrum. Voor Lago wordt Zaventem de tweede vestiging in onze regio, na het Pierebad in Grimbergen.

"Het sportcentrum komt op het huidige tweede voetbalveld van KVW Zaventem en de tijdelijke parking achteraan de voetbalsite", klinkt het bij de zwembadgroep. "Er komt een zwemparadijs met een 25-meter sportbad, een apart instructiebad met beweegbare bodem en een recreatiebad. Kinderen en jongeren zullen er zich uitleven in de kinderbaden, het golfslagbad, de wildwaterbaan en de glijbanen. Daarnaast komt er ook een sporthal, fitness, wellness, bistro en binnenspeeltuin."

Tot slot is er ruimte voor een gevechtssportzaal en een danszaal waar de Zaventemse sportclubs zich kunnen vestigen. Het nieuwe sportcentrum zet ook in op duurzaamheid. Zo zal er in de gebouwen geen plaats zijn voor fossiele brandstoffen. “Na een aantal renovaties van de vorige gebouwen is het nu tijd voor volledige vernieuwing. Met dit nieuwe sportcentrum zijn we klaar voor de toekomst”, zegt Bruno Depondt, directeur Grondgebiedzaken en Omgeving. Wanneer de werken starten, is nog niet bekend.