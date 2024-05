Campagne Strombeek 2.0 wil meer Nederlandstalige jeugdtrainers naar voetbalveld halen

FC Strombeek is een club in de derde provinciale. De coach motiveert de spelers in het Nederlands en dat moet volgend seizoen nog meer gebeuren. “Daarom zijn we op zoek naar Nederlandstalige jeugdspelers. Zij moeten het Nederlands weer meer in de club brengen en echt opbouwen dat we een Nederlandstalige club zijn,” legt voorzitter van Strombeek David Rombout uit.

Daarom start de club de campagne: Strombeek 2.0. Eén van de trekkers is Kenny Springul. Hij wordt volgend seizoen jeugdcoördinator en was ooit jeugdtrainer. Hij vindt het belangrijk om de jongeren een betere kennis van het Nederlands mee te geven. “Da’s bevorderlijk voor hun toekomst,” zegt hij.” Wellicht worden ze niet allemaal profvoetballers, maar de kennis van de taal meegeven, is al veel.”

Vzw De Rand en de gemeente Grimbergen ondersteunen de club. Doel is niet alleen om van onderuit, vanuit de jeugd, het Nederlands een boost te geven, maar ook van bovenaf, vanuit de eerste ploeg. Die kleurt volgend seizoen meer Nederlandstalig. “De trainer van de eerste ploeg komt terug van Ritterclub, Jakke is Nederlandstalig, zijn assistent Bert is ook Nederlandstalig, dat zijn 2 ex-spelers, de transfers die ze gerealiseerd hebben zijn ook Nederlandstalig.”

Wil je als jeugdtrainer of vrijwilliger aan de slag bij Strombeek, check dan de Facebookpagina van de club voor contactgegevens. Op woensdag 22 mei is er een infomoment op de Singel.