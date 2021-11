500 sporters joggen door de mooiste gebouwen van Dilbeek

Van 3 tot 5 december vindt in Court-Saint-Etienne opnieuw het Salon Saint-Vincent du Vin et du Fromage plaats. Begin november trokken de kijkers van RINGtv naar een soortgelijke wijnbeurs in Spy. Voorts brengen we een bezoek aan het Domaine Viticole du Chenoy, het levende bewijs dat België...