Aldo Taillieu trekt samen met broer Léon naar opleidingsteam Lotto Dstny

Eigenlijk is de 18-jarige Aldo Taillieu een mountainbiker, maar sinds dit jaar is hij ook wielrenner op de weg. Hij wil zich vooral toeleggen op het tijdrijden. “Ik ben een allrounder, maar moet nog ontdekken hoe ver mijn capaciteiten reiken”, zegt Aldo. “Ik kijk er naar uit om die verder te ontwikkelen bij Lotto Dstny. Vooral op het vlak van voeding wil ik nog veel bijleren.”

Ook Léon, de 20-jarige broer van Aldo, versterkt het opleidingsteam van Lotto Dstny. “Het is een droom die uitkomt om samen met mijn broer in hetzelfde team te kunnen rijden” , zegt Léon. “Ik ben een explosieve puncher die in heuvelachtige wedstrijden goed uit de voeten kan.” Ook Aldo is blij dat zijn broer de overstap maakt. “Het is leuk dat mijn broer een kans krijgt. Ik heb een sterke band met hem, hij kan mij tot rust brengen”, zegt Aldo.